美國東部時間2月25日晚間7點 58 分(台北時間2月26日早上7點58分)，俄羅斯的聯盟號MS-23太空船(Soyuz MS-23)以無人模式接泊在國際太空站的探索號科學艙( Poisk)。它是來替代先前受損無法使用的另一艘聯盟號，它也順便向國際太空站運送946磅(430公斤)物資補給品。

每日科學(ScitechDaily)報導，去年12月14日，俄羅斯聯盟號MS-22號太空船發生冷卻劑洩漏，可能是遭受微流星撞擊而造成的。總之這艘太空船已經不安全，無法再帶太空人返程，因此俄國太空人需要另想辦法回地球。

一種看法認為，同樣接泊在太空站的美國「飛龍號」(CrewDragon)應該可以帶俄羅斯太空人返航。飛龍號在設計之初，就以同時乘載7名太空人的條件為設計。不過至今飛龍號的乘員數並沒超過4人。

俄羅斯則決定再派聯盟號MS-23太空船來接應，以顯示俄國的太空實力仍然不錯。為了空出原有的泊位，受損的聯盟號MS-22會先在3月下旬脫離返回地球，並降落在哈薩克的預定地點，由俄羅斯宇宙局進行分析。

聯盟號蘇聯在 1960 年代開發的3人座式太空船，經歷過早期的幾次慘重失敗後，性能終於成熟可靠，是蘇聯到俄羅斯時期最主要的載人太空交通工具。在美國太空梭在2011年退役後，聯盟號有9年的時間，獨佔了往返太空站的重要工作。

總體來說，聯盟號的貢獻是不容磨滅的，它被證明是一種可靠且用途廣泛的太空船，並繼續發揮著重要作用。