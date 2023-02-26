日本前桌球天后福原愛積極地耕耘大陸市場，去年10月27日在微博成立「福原愛中國工作室」，一度爆出代發道歉聲明又秒刪的爭議；開張至今4個月，該工作室微博悄悄關閉，消失前追蹤數不到千人。

福原愛中國工作室微博剛創辦時，第一篇文章內容是：「大家好，我是福原愛中國工作室，很高興在這裡與大家相遇，初次見面，請多關照（粉絲關注有福利喲）」，當時工作室有關注福原愛個人帳號，並於每天更新開運貼圖。

福原愛前年被拍到與橫濱男同遊、過夜，同年7月與江宏傑宣布離婚，想不到恢單後爆出雙重不倫風波，去年8月她遭橫濱男前妻提告，同年11月該工作室發出聲明表示對方已撤告，並強調日媒報導她涉及他人婚姻被起訴等「全是不實報導」。

本以為事件已落幕，福原愛今年2月5日突在微博發聲明表示，福原愛中國工作室當時PO的翻譯聲明，與日文和解書的內容出現差異，像是「原告未完全了解事實」、「不存在破壞原告婚姻的事實」的表述，均造成原告困擾，因此向橫濱男前妻致歉，也整理當初兩人和解的3點聲明，包括沒出軌橫濱男、福原愛得知橫濱男是已婚人士之後，並無意爭奪的意圖以及福原愛的行為不能被說成不當介入。但該則貼文PO出不久被秒刪，令外界霧裡看花。

如今福原愛中國工作室低調關閉，消失前追蹤數僅有900多人，反觀福原愛的個人帳號粉絲高達552萬，可說是呈強烈的對比。

福原愛去年雖被日媒選為身價暴跌女藝人的第一名，但無損她在當地的地位，獲母校青森大學邀請擔任客座副教授，今年4月確定回學校教課，把所學知識傳授給學生，該校公關對外表示：「期望她未來能給學生帶來有意義的課程」。