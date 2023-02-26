還有千萬發票沒兌獎！財政部今（26）日發文提醒，去年9、10月期統一發票，領獎期限只到3月6日，目前仍有三張千萬特別獎的發票沒人兌換，特地公布開出地點，快看看自己是不是幸運兒。

財政部在臉書粉專表示，111年9-10月期統一發票領獎期限只到下周一（2023/3/6），剩下一個禮拜，其中3張千萬元特別獎沒人來領，也公開中獎發票的詳細資訊：

1.桃園市觀音區成功路1段739號的萊爾富，菸品125元（電子發票證明聯）。

2.新北市三重區三和路4段408號的摩斯漢堡，食品*1+飲品*1共105元（電子發票證明聯）。

3.臺南市東區崇明路595號的名宇有限公司，醫材14,800元（二聯式統一發票）。

財政部提醒，民眾留意手上是否有還沒對過的發票，在期限儘快兌獎，小心過期不能領了。

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