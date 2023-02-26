廣西南寧台協副會長、勝華媽媽咪亞月子中心創辦人林大為25日舉行一場「健康與美麗同行」主題沙龍。(林大為提供)

大陸少子化問題嚴重，盡管已全面開放三孩，生育意願仍低，去年更創下61年來人口首度負成長的紀錄。不過台商林大為反其道而行，他近期在廣西南寧新開設中高端月子中心，他認為隨著社會變遷，城市的養育方式已漸漸調整，他就是著眼於少子化下，判斷大陸城市父母養育小孩，已改走「精緻路線」。

大陸於2013年12月，開始實施「單獨二孩」政策；2015年10月，進一步實施「全面二孩」政策，在二孩政策完全放開的5年多後，接著於2021年5月31日，開始實施 「全面三孩政策」。盡管如此，大陸的出生率並沒有因此上升，2022的全大陸人口比前2021年少了85萬，除了出生率寫下史上最低的千分之6.77外，千分之7.37的死亡率，寫下近半世紀新高，大陸61年來，首次出現人口負成長。

陸媒近日報導就指出，民辦幼兒園2021年、2022年開始面臨招生難，少部分公辦幼兒園也存在招不滿的情況。這種情況不僅出現在北京這樣的一線城市，在山東臨沂這個三線城市，各幼兒園今年也將面臨激烈的生源競爭。

南寧市台協副會長、勝華媽媽咪亞月子中心創辦人林大為表示，少子化目前已經成為了勢不可擋的趨勢，在過去許多的教育政策都進行大幅調整，以降低社會生存壓力，在大陸政府推動鼓動三胎政策的同時，勢必把過去大陸對於孩子集中過度集中的寵養，進行調整。

林大為自己是一名「三寶爸」，有三位子女，對小孩的養育自有一套想法，近期他在南寧開設了月子中心，也是想推廣自己的養育小孩理念。

林大為說，少子化下，父母養育小孩，反而改走精緻路線，因此選擇開設月子中心，他認為隨著社會變遷與消費行為轉變，勢必重建新的價值觀，讓心理諮詢、藝術療癒、子女餵養等現代化的養育方式，從孕前溝通與新生兒餵養，科學護理的知識普及，親子共融，都成為大陸社會現代化必須積極重視的問題。

25日他就在其月子中心舉辦一場「健康與美麗同行」主題沙龍活動，探討女性健康，促進家庭和諧，邀請專家介紹媽媽產前產後的心理健康。他表示，希望以自身就是三寶爸的角色，推廣政策的宣導與延伸，打造廣西親子共融的家庭同心圓的文化建設。