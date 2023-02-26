高雄籍「聯昇發」漁船（CT4-2896）23日於印度洋公海作業期間傳出失聯，漁業署今表示，已接獲模里西斯當局證實，於模國海域尋獲我國高雄籍「聯昇發」漁船翻覆船體，但現場並未發現失蹤16名船員蹤跡，漁業署持續協調模國當局及附近海域作業的我國籍船隻協尋失蹤船員。

漁業署說明，今年2月23日獲報「聯」船失聯，即洽我國相關單位尋求該海域鄰近國家協助搜救，並協調附近海域作業友船就近搜尋；25日晚間接獲我國籍「安OO號」漁船回報，於失事海域附近尋獲一疑似「聯」船之翻覆船體，漁業署即洽國家搜救中心尋求模里西斯協助；模國航運單位於本日回復，模國公務船於當地時間上午6時許，抵達前述翻覆船體位置，經潛水人員水下目視判斷，證實確為「聯」船，另除漁艙及機房無法進入，其餘空間均未發現人員，且未尋獲救生艇。而經詢問家屬，並未針對此事回應。

漁業署強調，目前雖證實「聯」船於模國海域翻覆，惟現場並未發現「聯」船16名船員蹤跡，將持續請國家搜救指揮中心及外交部協洽模里西斯以及附近海域作業之我國籍漁船協助搜尋失蹤船員。

另外，漁業署表示，我國籍「昇豐128號」（CT3-5369）鮪釣漁船本年2月18日於太平洋公海失聯，我國及美國等案發海域鄰近國家相關單位持續進行搜救，截至2月26日，美方已派遣定翼機6架次前往搜索，並已有2艘商船及18艘我國籍漁船於該海域進行搜救，海巡署亦派艦自菲律賓北方海域往南搜索。漁業署將持續洽請相關單位及臨近海域作業漁船協助搜尋。