香港女演員劉美君是童星出身，長大後演唱電影主題曲一炮而紅，作品風格較為大膽，她歌壇影視雙棲，2008年和黃秋生主演電影《我不賣身、我賣子宮》榮獲金馬獎最佳女主角，57歲的她時常在社群平台曬出運動和美顏的秘訣，對於保養很有一套方法，近日她更新近況，只見她虛弱地躺在病床上，讓許多人嚇了一跳。

劉美君今（26）日在Instagram曬出兩張照片，她躺在病床上一臉虛弱，臉上還掛著鼻導管，只見她的右腿似乎是剛做了手術，從腳掌到大腿都纏著繃帶，劉美君透露自己出了滑雪事故，疑似因在暴風雪中爬上斜坡而發生意外，送醫後評估需進行手術，醫生用鋼釘和鈦合金固定她的脛骨，她樂觀喊話：「我會活下來」。

劉美君曬出術後照片。（圖／prudenceliew Instagram）

劉美君同時讓大家放心，表示受到很好的照顧，甚至開玩笑在醫院很夢幻「因為我的醫生太帥了」，港星胡杏兒看到後直呼：「請快快康復」，不少粉絲也留言「保重」、「還好有個帥醫生能讓妳快點好」、「真的被嚇到了」、「天哪好好休息」。

劉美君近年移居美國，她與歌手賈思樂是多年好友，賈思樂當年在華視還有專屬綜藝節目《賈思樂時間》，曾紅極一時，兩人相約去美國加利福尼亞州的太浩湖旅遊，他們在雪地中開心自拍，頭上還戴著一藍一紅的《芝麻街》玩偶帽，不過賈思樂曬出的照片還有另外一人，是劉美君曾交往8年的德日混血男友 Steve，令外界猜測她是否與前任舊情復燃。