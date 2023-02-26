「Papillon」去年8月底開幕，已擠身「高雄最難訂位餐廳」之一，照片為充滿藝術質感的湯品。(Papillon提供)

法國天才名廚Xavier Boyer擔任「Papillon」餐廳主廚，他曾任職於傳奇米其林三星餐廳「侯布雄」體系。(Papillon提供)

「Papillon」有別於許多西餐廳 ，包廂中設有大圓桌型，26樓高空視野吸睛。(Papillon提供)

「Papillon」更換菜單以「月」為單位，勤快換菜單帶給消費者新鮮感。(Papillon提供)

「Papillon」餐廳整體設計以「都市森林」為主軸，中央吧台區如枝葉灑落，明亮寬闊。(Papillon提供

去年8月底開幕，由法國天才名廚 Xavier Boyer(博雅維)主理的「Papillon」法式餐廳，開幕不久即吸引全台眾多饕客慕名前往，好評不斷，現已擠身「高雄最難訂位餐廳」之一。即日起，除了一般座位區，正式開啟包廂，10人圓桌包廂低消40000 元加1成，14人長桌包廂低消55000元加1成，需要較為私密空間與大型聚會的消費者，像是有9歲以下孩童的家庭，可選在包廂內用餐。

「Papillon」法文意思為蝴蝶，由來自傳奇米其林三星餐廳「侯布雄L'Atelier de Joël Robuchon」體系的法國天才名廚Xavier Boyer擔任主廚，他超過26年的廚藝資歷，經歷三大洲五個國際城市，摘下無數米其林星星，最後因愛駐留於台灣，成為台灣女婿。博雅維瞄準南部高端餐飲市場的前景，決定深耕高雄，用過去米其林的餐飲經驗，放諸海內外食材結合法式手藝，重新創作具世界級視野的餐飲體驗，也開啟港都餐飲業的全新篇章。

輕奢隱密高空包廂 打造親子友善空間

打破許多Fine dining餐廳的限制，「Papillon」將包廂打造為親子友善環境，主廚Xavier Boyer表示：「市場上高端餐飲的客層高度重視用餐體驗，因此讓很多有幼童的家庭幾乎絕緣，但是享受美食不該僅限於特定族群，作為父母親也應該能夠好好放鬆的用餐，孩子們更能自幼接觸及培養在餐廳用餐的禮節。」雖然餐廳外區為了顧及一般賓客的用餐環境，沒有接受9歲以下的孩童，但若有9歲以下孩童的家庭則可選擇在包廂用餐。此舉打破業界慣例，預料將為餐廳吸納到更多高端家庭客群。

「Papillon」兩個包廂中最受矚目的莫過於大圓桌型，大部分消費者對大型圓桌包廂的印象，多見於中式餐廳，西餐廳包廂中以大圓桌型呈現的極為罕見，近年最讓人印象深刻的法餐圓桌型包廂，莫過於芝加哥的米其林二星餐廳「Ever」，打造出高質感的視覺印象，吸引許多商務客與品牌活動前往，與「Papillon」的圓桌包廂概念如出一徹，預計會吸引商務類型的活動與餐會到此舉辦。

此外，「Papillon」打破菜單更換時間的限制，多數Fine dining餐廳是每「季」換菜色，廚藝精湛的Xavier Boyer則以「月」為單位來更換菜單，除了希望持續帶給消費者新鮮感，也冀望團隊能夠持續進步，累積「食」力，迎接未來將來自全世界各地的美食饕客。

大師級巨匠賴雨農X陳郁璇 打造森林系法式餐廳

餐廳整體設計打造以「都市森林」為主軸，中央的吧台區採用樹木造型，其枝葉猶如一片樹林，讓空間充滿著自然氣息。有別於一般Fine dining餐廳較為昏黃的氛圍，「Papillon」特邀台灣知名光雕藝術家賴雨農為室內挑高設計增加明亮與高雅的氛圍感；主視覺蝴蝶牆則是金工才女陳郁璇以不同的金屬材質鍛造出一隻隻翩翩飛舞的蝴蝶。餐廳內部的兩個包廂猶如打開「潘朵拉的盒子」般，帶來驚喜和隱密感，增添了用餐情趣，可欣賞26樓高的壯闊景色，更可在私密的環境中與親友共享美好「食」光。