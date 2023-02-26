許多人在成長時期可能會經歷過霸凌。一位女大生表示，最近她幫一位男性好友追到同校女生，正當她準備和好友女友認識時才發現，對方竟是過去霸凌她的國小同學。過分的是，對方發現此事後傳訊息給她詢問，女大生有沒有說出被霸凌的事，還說換作是自己也不敢到處聲張被霸凌。幸好女大生向好友吐出一切後，好友毅然決然選擇分手。

原PO在Dcard發文表示，她在高職時交到一位男性好友，雖然畢業後雙方各奔東西，兩人還是保持聯繫。最近好友喜歡上同校一個女生，她也想了許多方法助攻，好友順利展開交往；沒想到好友女友要求追蹤原PO的IG，她才發現對方就是國小霸凌她2年的女生。

女大生表示最後她選擇吐出一切，好友也為此和女友分手。（翻攝自Dcard）

可惡的是，好友女友也發現原PO就是霸凌的受害者，開始詢問「國小那時候發生的事情你有告訴X嗎？」，原PO裝傻後對方還緊追不捨追問，「你別裝了啦，就小時候我們幾個好朋友不懂事，那件事有對你造成什麼陰影嗎？」甚至在原PO故作鎮定說沒有後，好友女友自以為無辜的威脅，「年輕嘛，分不太清楚什麼是壞事什麼是好事，不過如果換作是我，我也不敢到處告訴別人啦」。

原PO提到，看到好友女友的態度後，她決定封鎖對方並把當初被霸凌的事情告訴好友，而好友沒有被愛情蒙蔽雙眼，而是因為女友毫無歉意還想威脅原PO，決定為此分手。

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