桃園神社(讀者提供)

桃園神社(讀者提供)

2020年5月時任桃園市長鄭文燦檢視桃園神社第2期修復工程，並表示預計該年7月15日重新對外開放。（本報資料照片）

春遊之際，不少民眾卻覺得愈來愈多景點「日本風」過頭了！除了許多據點蓋鳥居、穿浴衣、辦日本祭典，去年甚至有以古蹟為名保留下來的日據時期神社，迎回象徵日本天皇始祖的「天照大神」並予以祭拜。學者表示，這已不能以「促進觀光」做藉口，也完全無涉宗教；「拿香跟拜」的民眾可能沒想那麼多，但主導者的心態已是自視為日本臣民，不倫不類了。

日據時期興建，二戰後改忠烈祠

日據時期台灣蓋了不少神社，官方認定的有68座、若加上官方未認定更有200多座；日本戰敗後，台灣回歸中華民國，許多神社被拆除並轉為忠烈祠，但位於桃園虎頭山的桃園神社以保護古蹟為名未被拆除，轉為主祀鄭成功、劉永福和丘逢甲等反清、抗日烈士。不料去年桃園神社與日本北海道釧路鳥取神社合作，從日本迎來大國魂命、天照大神、豐受大神供奉，成為全台唯一供奉日本神道教神明的神社，去年年底跨年夜還仿日式習俗過除夕夜。

「天照大神是甚麼神？祂是日本天皇及日本皇室始祖，拜天照大神等於中國人拜黃帝！」東華大學教授施正鋒表示，天照大神是日本大和民族獨有，是天皇「神格化」。此外「大國魂命」代表國土經營的守護神；「大國主大神」是桃園神社主神，有國土開拓、經營的性格，是日本新領土的重要祭神。因此這些神祇不算宗教，而有政治上的「領土」、「王權」意涵，台灣人拜大和民族的神，不倫不類、莫名其妙，除非自認為被日本統治過，自視為日本臣民。

「日本神社，是別人家的鬼」

嘉義大學應用歷史系教授吳昆財表示，日本撤出台灣之後，向來只有把日本神社改建為忠烈祠，沒有忠烈祠改為日本神社、還拜日本鬼神的。「日本神社是別人家的鬼，胡亂祭拜，那叫諂媚！諂媚活人還不夠，連別人家的鬼也要來媚一下，實在是不肖子孫！」七年之疾，如何求三年之艾？台灣30年來去中媚日史觀被鋪天蓋地洗腦，想一夕翻轉，恐怕不容易。

或謂台灣各地也有教堂或清真寺，神社祭祀有何不可？《觀察》雜誌主筆李中邦指出，在台灣，過去有段時間，只有基督教長老會跟黨外、民進黨等政治稍微近了點，其他宗教大都與政治沒太大關係。而神社，因台灣曾被日本殖民統治，讓神社在台增長、復興就不太好了。

李中邦說，台灣人去神社，究竟是甚麼心態？是好奇？親日？神社在日本有其嚴肅的一面，日本人來看台灣的神社，恐怕只是好奇台灣竟如此日本化，或咬定台灣人應親日、臣服於日本的印象外，不會有特別的感覺，因為台灣的神社跟日本道地的神社是有差距的。

日本人來台，想看台灣特色

「日本人來台想看的應是有台灣特色或台灣傳統文化裡的東西，而不是抄襲、移植自日本的東西！」李中邦說，日本人不會打心底喜歡台灣的神社的，畢竟神道是大和民族固有、特有的意識。