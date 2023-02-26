義大利當局稱，周日黎明時分，一艘載滿移民的木船在義大利南部附近撞上岩石後沉入大海，死亡人數攀升至43人。

據安莎通訊社（ANSA）周日報導，義大利卡拉布里亞地區（Calabria）東海岸附近黎明時發生一艘移民船失事，海岸警衛隊在中午前不久發表聲明說，「截至目前，有80人被救出，一些人在沉船後成功抵達岸邊，並在岸邊發現了43具屍體。」

當地媒體說，船上有120多人，這艘載有來自伊朗、巴基斯坦和阿富汗移民的船不巧遇上了惡劣天氣，還撞上了岩石導致沉船。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）說，在「惡劣的天氣條件下」移民被擠進了一艘20米（66 英尺）長的船。 梅洛尼辦公室發布的一份聲明中表示，她對許多被人販子危害的生命深感悲痛。

梅洛尼稱義大利並不歡迎這些獲救的移民，她發誓要利用她的領導力來打擊人口走私活動，並敦促歐盟其他領導人幫助義大利完成她的任務。