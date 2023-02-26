「神社是日本是固有傳統宗教神道教的祭祀設施，而神道教在二次大戰前有『國教』的性質！」日本研究專家李中邦表示，神社在台灣，可算是「去中國化」、將台灣日本化，作政治鬥爭、認知作戰等整個環節的一部分。

崇拜神道教是日本國民義務

李中邦說，日本古代，神道教曾與佛教、儒學混合。至江戶時代即有學者提議神道教要脫離儒學。到了明治維新初期，明治政府興起「廢佛運動」，要神、佛分離，神道教遂成為國家的宗教，內務省裡也設置一部局來管轄全日本的神社，而所有神職人員皆成了內務省職員，連同其財務皆由帝國政府管理。儘管明治政府名義上承認信教自由，但崇拜神道教成為日本國民的義務，也成為統治、教育國民的一種手段。當時在日語裡稱為「國家神道」，教導百姓忠貞愛國、誓死效忠天皇、作戰要英勇，與軍國主義密切關聯。

李中邦表示，1930年代還為配合戰爭動員，日本政府還將神道與國家合為一體，作為精神總指標，宣揚道德傳統與愛國意識。

1945年日本二次大戰戰敗，在美國等占領盟軍要求下，日本政府宣布政教分離，裕仁天皇發布詔書，宣布自己是人不是神，廢除國家神道，政府不得資助神社，李中邦說，但神社神道已成為日本神道教信仰的主流。此外，日本曾在台灣及併吞朝鮮後的朝鮮半島普遍設置神社。

在台設神社是為了日本人祭祀方便

台灣在日本殖民統治之前，既沒有神社，也沒有神道教。李中邦表示：「神社會在台灣出現，完全是殖民政府為了方便殖民台灣的日本人祭祀方便而普遍興建。」日本領台後沒多久，帝國議會就決定在台北圓山興建國家級祭祀場所，即「台灣神社（今圓山大飯店）」，隨後，總督府即在全台各地主要地方建造神社，如基隆、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖等地。

「不過，神道到底不是台灣人普遍的信仰文化，相關產物都隨著日本戰敗而劃下句點。神社本來被台灣人淡忘！」李中邦說，只是李登輝及陳水扁當政以來，從中學歷史教科書變更開始，自中央到民進黨當政的地方，日本文化、建築都快速恢復、復舊。如2015年台中公園裡原台中神社的鳥居修補、立起來；2021年4月桃園市長鄭文燦，在桃園忠烈祠暨神社文化園區舉辦春櫻祭活動，慶祝神社落成80周年。事實上台灣現在有「祭」字的文化活動都是模仿自日本。