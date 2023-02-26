一名女網友與未婚夫日前到北海道提前渡蜜月，男方嫌她逛街逛太久，竟直接調頭獨自走掉，她一人在國外街頭等到天黑，後來聯繫上對方，對方當天對她超冷淡，但隔天又像沒事一樣與她有說有笑，讓她接下來5天都過得戰戰兢兢，心想「一個會在國外丟包我的男人，真能跟他過一輩子嗎」。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文，她與未婚夫本月初到北海道提前渡蜜月，她在小樽市商店街買紀念品時被對方嫌太久，對方一怒之下就離開，她當下因語言不通不敢亂跑，在店家屋簷下等到快天黑，才找到一名台灣人求助，搭計程車回飯店後透過飯店Wifi聯繫上未婚夫。

她在北海道遭未婚夫丟包，後來聯繫上對方，對方對她超冷淡，但隔天又像沒事一樣與她有說有笑。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

原PO說後來她一直向未婚夫道歉，對方都不理她，還要她自己想辦法吃晚餐，隔天未婚夫又像沒事一樣與她有說有笑，讓她接下來的5天都過得戰戰兢兢，回台後她心想「一個會在國外丟包我的男人，我真的能跟他過一輩子嗎」，她說3月就要結婚，不知道來得及後悔嗎？

其他網友留言「這男人已經是恐怖情人的態度了，分手吧」、「想被常常放鳥，就結吧」、「找個能陪妳好好逛街EQ高的男生，這位真的不適合，不然未來有潛力上社會案件，快閃吧」、「我對我老婆這樣的話，我的草大概比我還高了」、「真丟男人的臉，建議你快放生」、「冷暴力，這類人很危險」。