桃園神社不是在台灣重建神社的唯一事例，屏東高士神社亦是，但不同於桃園神社恢復日本神道信仰的神靈供奉，高士神社不再主祀天照大神，而是台灣原住民奉祀「牡丹社事件」為部落犧牲的族人先靈，也是被日本徵兵的排灣族台籍日本兵魂歸之處。不過這就代表高士神社有其正當性嗎？

日本研究專家李中邦表示，屏東牡丹鄉高士神社，原也是日據1939年為配合皇民化運動建的，1945年日本戰敗後毀壞，直到2015年由日本李登輝之友會會員、日本神職人員佐藤健一藉口回饋311東日本大地震台灣對日本踴躍捐款，而出資1千萬日圓送木重建，奉祀高士佛部落為日本戰亡戰士的先靈。但採用的是日本神道與排灣族傳統儀式，且在基督教長老會牧師祈禱下成立，相當扭曲，是台灣親日勢力引進日本神道的一個具象徵性的活動。

李中邦說，高士神社印刷品都用日本紀年「令和」；參與祭典人員得穿傳統日本神官服裝、有的還要取個日本姓名，「這同樣是將台灣日本化的一個渠道，讓台灣民眾透過這類喜歡、懷念日本的噱頭景點，增強對日好感。」

高士神社用日本神道教奉祀排灣族替日本犧牲的戰士祖靈，李中邦認為，這是表面的、虛的；深入去看，不能代表日本重視台籍日本兵、原住民戰士犧牲祖靈。戰後日本政府曾通過《恩給法》、《戰傷病者戰歿者遺族等援護法》等法規，補償日本軍人、隨軍文職人員及其遺族，卻不曾給予台籍日本兵、原住民戰士任何補償，連他們的財產、債權、存款都拿不回來。

李中邦指出，在台灣的神社，有的僅是神社建築，有的有儀式，事實上，有儀式是很怪的，等於向日本皇室、國家、精神表忠：「台灣民進黨當局去中國化的背後，就是想用台灣的日本化，恢復在台的日本文化來填補部分歷史空缺。」