新北市長侯友宜被視為國民黨2024年總統候選人的大熱門，上海東亞研究所助理所長包承柯認為，若侯友宜參選，會服膺於國民黨的兩岸政策路線，且面臨九二共識要有自己的說法。

包承柯受訪表示，藍營人選還在醞釀當中，侯友宜雖尚未正式表態，但有些動作已顯現他準備參選。

包承柯認為，侯友宜在兩岸問題上並沒有太多論述，而較務實地處理著新北市事務，其過去於警政署任職，和兩岸之間的交流雖非沒有、但也非常微弱，因此今後在涉及兩岸問題上，侯友宜必須顯現一些基本立場，這是他需要努力研究、認識的問題，特別是在九二共識這一系列問題上。

包承柯接著表示，兩岸的思考已寫入國民黨政策綱領，也包含九二共識，侯友宜未來如果成為國民黨候選人，還是要按照國民黨的基本思路，不可能走自己的道路，「否則如何去團結深藍選民」。

侯友宜若要參選，包承柯指出，面臨如何解釋九二共識，他要有自己的說法，這對這位務實的市政領導人來說，有一定的難度。包承柯強調，侯友宜必定會用這些基本的政策判斷去參加競選，但需要有一個「昇華」、完善的過程，在兩岸問題上，既能與大陸之間有更好的溝通管道、進行交流，又要在台灣獲得選民支持，「他需要有很大的智慧」。

包承柯更指出，就侯友宜的從政背景來看，可以想像他在兩岸政策方面會非常務實，如果他希望兩岸關係發展的話，會在這方面做些實事，而不會在虛幻的概念裡面轉圈子。

至於國民黨其他可能人選，包承柯表示，就朱立倫而言，他數次擔任國民黨黨主席，對兩岸的事務較為熟悉，也多次訪問大陸，清楚兩岸之間存在的問題，以及如何面對包括九二共識在內的政策性難題，其周邊幕僚與自身學識也都能夠應對。

郭台銘方面，包承柯分析，他雖然有兩岸之間來回奔走的經驗，對大陸也很了解，但他是否能真正成為國民黨候選人還是一個很大的問號。包承柯說，郭台銘作為一個企業家很成功，但作為行政管理人員的話，經驗是不足的，如何去適應台灣社會機制裡頭，常常發生受到批評、否定的狀況，這是他需要面對的考驗。