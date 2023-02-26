韓國航太工業公司(KAI)宣布，該公司的FA-50戰鬥教練機，已贏得馬來西亞的輕型戰機競標案，馬來西亞成為FA-50第5個國際用戶，繼菲律賓、泰國、印尼、波蘭之後。

防衛新聞(Defense News)報導，KAT表示，馬來西亞將訂購18架FA-50，總價約9.2億美元(約282億新台幣)，首架戰機預計在2026年交付。

馬來西亞正在尋求戰機與教練機，因為目前的機隊已屆齡待退，或是後勤成本諣高。大馬現役的噴射教練機是BAE 系統的鷹式教練機(Hawk Jet)，該型噴射機曾是世界最暢銷的教練機與輕型攻擊機，不過鷹式機已服役超過40年，英國也正在安排汰換計畫。

另一方面，馬來西亞也希望找一種新戰機，取代 2017年就退役封存的16架 MiG-29戰機，因為俄製的MiG-29，與大馬空軍其他的英美戰機後勤系統格格不入，導致後勤成本明顯較高。

於是馬來西亞希望有一種既可兼具飛行訓練，也能滿足空戰攻擊任務的多功能輕型戰機，因此提出新戰機標案，初期所設想的競選者包括中國大陸與巴基斯坦聯合研發的JF-17雷電(大陸稱為FC-1梟龍)、俄羅斯MiG-35(也就是MiG-29的終極改良型)、印度光輝式戰機(Tejas)，以及美國-韓國研發的FA-50金鷹式。

最終，馬來西亞選擇的是FA-50，不過，此前馬來西亞此前表示「需要36架戰機」，但是這一次的訂單是18架，這意味著可能保留一些數量給其他種類的戰機。

FA-50 是T-50 金鷹教練機的作戰衍生型，具有美國以色列製造的空用雷達，以及7個武器外掛能力，它以奇異F404帶後燃器發動機為動力，極速可達1.4馬赫，除了航程較短，其他的作戰性能都不錯。美國空軍也考慮租借部分數量的T-50，做為T-7A教練機尚未服役之前的過渡型高級教練機。