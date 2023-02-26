桃園璞園領航猿26日主場對戰台北富邦勇士，比賽呈現拉鋸戰，第二節後半領航猿遭遇亂流，落後7分進入下半場，易籃後，第三節靠著團隊單節7次抄截，艾爾斯、盧峻翔與施晉堯接連三分演出，加上盧峻翔第三節拿下9分，要回領先優勢進入決勝節，比賽最後17秒，沃許本搶下籃板補進致勝分，幫助球隊再次要回領先，終場83比80收下勝利，也讓勇士中止8連勝。

領航猿總教練卡米諾斯肯定團隊開局節奏佳，後續雖一度過多失誤形成落後局勢，但仍能靠著防守，堅持到最後拿下比賽，「在比分追近時，將小細節做好，進攻端也能持續追加分數，是贏球的關鍵。」

白曜誠有3阻攻演出，其中一球更是賞給對手洋將辛特力，展現初生之犢不畏虎的強悍演出，賽後他謙虛的說：「當下沒有想過可以阻攻，目標是干擾對手，最後能順利守下，覺得很開心。」

盧峻翔攻下16分，持續推進個人得分雙位記錄，於第三節單節拿下9分以及最後1分57秒拆彈成功，幫助球隊領先5分，相較於先前低潮，盧峻翔認為差異在於心態上的調整，他說：「歷經三場高強度比賽，持續學習閱讀比賽，控制自我節奏，讓出手更有耐心。」

連續兩日貢獻全隊最高分的沃許本，今日繳出24分、8籃板，更有關鍵補籃表現，談及上次面對勇士關鍵時刻出手，未替球隊建功，沃許本感性表示，「搶下籃板後進球，有獲得救贖的感覺。」面對當下自己冷靜，隊友反而情緒激動，他笑稱：「因為他們都比我年輕，打了30分鐘我已經累了。」

下周末3月4、5日，領航猿將持續於主場出賽，也是「I ♡ Taoyuan」主題活動最後兩日，將有桃園美食相關活動，詳細請鎖定桃園璞園領航猿官方粉絲專頁，邀請橙客進場為領航猿加油。