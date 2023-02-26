為期兩天的20國集團（G20）財長會議25日在印度班加羅爾（Bengaluru）落幕。輪值主席國印度起先不願在會中提起俄烏問題，但西方陣營認為此事無可迴避。由於中俄拒絕簽署內容含括譴責俄國侵烏的聯合聲明，印度只好發表一份主席總結（chair’s summary）暨成果聲明（outcome statement），概述會談內容與成員國立場分歧之處。另外，繼美國擴大制裁俄國逾160個個人與實體後，歐盟也宣布對俄採取第10輪制裁措施。

俄烏問題在過去一年主導多數國際會議討論方向，由於印度始終持中立態度，起先不願在會議文件中提及戰事；但西方國家認為，若聯合聲明不納入對俄國的譴責，他們將不背書任何成果文件。印度財政部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）說：「雖然沒能發布所謂的公報（communiqué）⋯⋯但所有部長齊聚一堂，我們仍取得了一些進展。」

內容指出：「多數成員國嚴正譴責發生在烏克蘭的戰爭，並強調這場戰事造成了人類極大的苦難，加劇全球經濟既存的脆弱。」此處指的是供應鏈中斷、金融貿易面臨風險，能源和糧食供應持續不穩。文件並提到，各成員國「對局勢和制裁手段有著不同的評估」；一個註腳寫著，總結中有關俄烏戰爭的兩段話是出自去年11月峇里島的G20領袖宣言，「獲得了中俄以外所有成員國的共識」。

俄國外交部隨後發表聲明，指控美國、歐盟及七大工業國集團（G7）成員國試圖強行通過有關俄烏的聯合聲明，「我們對此感到遺憾」。聲明說：「G20必須保持它經濟論壇的地位，而非越界到安全領域。」

另方面，歐盟矢言擴大制裁俄國「直到烏克蘭被解放」，在25日正式通過第10輪制裁方案，主要針對銀行業、俄國取得軍民兩用技術的管道及先進技術，名單包括96間俄國企業或機構、3家俄國銀行等121個個人和實體。值得注意的是，這波制裁也鎖定7個製造軍用無人機供俄使用的伊朗實體。