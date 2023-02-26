日前引起大陸金融與創投界高度關注的華興資本創辦人包凡失聯一案，華興資本董事會於26日發布公告稱，已獲悉包凡正配合中國有關機關的調查，但未有透露案件詳情。

綜合陸媒報導，被稱為中國科技界「併購之王」的華興資本董事長包凡本月中旬起失聯，該公司2月16日晚間發出公告稱，公司董事會得悉公司暫時無法與董事會主席、執行董事、首席執行官和控股股東包凡取得聯繫。董事會並不知悉任何數據顯示包凡失去聯絡一事與或可能與本集團的業務或運作有關。華興資本對外發布消息後，股價6日內重挫達29%。

華興資本稱，董事會執行委員會，包括2名執行董事謝屹璟及王力行及其他本公司管理層，繼續負責集團的日常管理和運作。

在此之前，有大陸媒體猜測，包凡或與華興資本總裁兼華興證券前董事長叢林數月前被有關部門帶走有關。

26日華興資本董事會發布公告稱，董事會已獲證實包凡正配合中國有關機關的調查，如任何中國有關機關要求公司依法進行配合，公司將配合該等調查。

據報導，包凡於1989年9月至1990年8月于復旦大學修讀英文文學，隨後赴海外深造。於1995年6月獲得挪威管理學院商業與經濟學碩士學位。2005年包凡創辦華興資本，擔任公司執行董事、首席執行官兼董事長。