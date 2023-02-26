一名女網友因尿道發炎無法嘿咻，2個禮拜未見的男友得知後認為她每次都挑在2人見面前就醫，讓他無法洩慾，還說就算原PO之後再看醫生「根本沒差這幾天」，要求原PO「要馬早點去看，要馬就見面後再去」，讓原PO超級傻眼，崩潰發文「因尿道發炎不能做愛男友覺得煩」。

該女網友在Dcard發文，她日前因為尿道發炎，拒絕男友愛愛邀約，男友回應「突然覺得好煩，想愛愛，餓有點久」，還要她以後不舒服應該提早就醫，在2人見面前兩三天才就醫感覺很差，男友說「老實說，就算妳是見面後才去看醫生…根本沒差這幾天」，原PO強調掛號需要看醫師時間，並非故意挑2人見面前，男友則說「哪有這麼巧每次都是見面前去看醫生」。

一名女網友因尿道發炎無法嘿咻，2個禮拜未見的男友得知後認為她每次都挑在2人見面前就醫，讓他無法洩慾。（翻攝自Dcard）

一名女網友因尿道發炎無法嘿咻，2個禮拜未見的男友得知後認為她每次都挑在2人見面前就醫，讓他無法洩慾。（翻攝自Dcard）

原PO男友說「要馬早點去看，要馬就見面後再去，每次都挑在見面前」，原PO則說她這個症狀的醫師都是只是那時間可以看診，事後無奈發文「好像我欠他一樣，我身體不舒服（好像）我在搞事，真的太令人失望了」，當下就請男友離開。

其他網友留言「哪來的爛人，女朋友都在不舒服了他還只在乎沒炮打，懶覺是多癢，沒手嗎」、「這也太不體貼了，身體還是為重」、「病還可以預先知道喔，他跟本就只想做而已，半點關心的話也沒，可以分了」、「尿道發炎很痛，痛到走路下半身連續痛，分手前記得往蛋蛋下腳，惡狠狠補上一句『尿道炎就是這麼痛』」。