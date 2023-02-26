民眾黨主席柯文哲是否參選2024年總統？或是和別人搭配成為副總統候選人？柯文哲妻子陳佩琪回應了！

明（2024）年即將舉行總統和立委選舉大選，目前各方人馬陸續表態，引發各界關注。對此，藍營議員徐弘庭25日就表示，「台灣民眾黨主席柯文哲將是2024意外的變數」。

甫結束白沙屯媽祖9天8夜徒步進香的民眾黨主席柯文哲，25日清晨偕前台北市副市長黃珊珊再度挑戰騎自行車「一日北高」，被問到此安排是否想為2024總統大選維持聲量？柯文哲對此否認。

而柯文哲妻子陳佩琪今（26）日在黃暐瀚直播《下班瀚你聊》節目中，被問到柯文哲有幾成的機率選2024年的總統？陳佩琪回答說「百分之百」，「我覺得至少以我目前觀察他」，最近新聞，譬如說他要跟什麼人配，人家都把他當成第二副手，「我在旁邊觀察柯文哲，我從來沒有看到他有任何一個想法，或是任何有在跟人家溝通說他要跟誰配」，他都是做他自己的競選辦公室，如何成立、怎樣布局2024總統選戰，「至少我是觀察到百分之百」！

至於民眾黨台北市議員黃靜瑩日前曾經表示，柯文哲也不一定要當正的，如果副的、有好的對象可以搭檔，只要能幫到民眾黨，可以當副總統候選人；陳佩琪說，這由柯文哲自己決定，「他也不會跟我講這些，且也不是她跟我講，我再來這裡爆料」，「他到底跟靜瑩講什麼，我也不太知道，他自己決定就好了！」