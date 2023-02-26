美國多個最新經濟數據顯示強韌，市場對美國終端利率的預期拉升至近日的接近5.3％，反映最為敏感的美元指數，截至2月24日的最近交易日已來到105.4，統計近一個月來升幅高達3.2％，近乎直線上揚的走勢逼使大多數非美貨幣激烈走貶，亞幣中以泰銖、韓元同一期間貶幅分別達2％、1.55％為最大，新台幣兌美元月貶1.4％，則居亞幣中第三弱勢。

渣打銀行財富管理分析，美國核心通膨PCE表現強勁，債券市場拋售使得美國國債收益率升至新高，2年期美國國債收益率飆升超過10個基點，至4.805％，順勢將美元指數推高至關鍵技術水準上方，強勢美元看來正在捲土重來。

星展銀行財富管理指出，104是美元指數的壓力區，近周在美國強勁經濟數據支撐下快速突破，一旦美元指數站穩在104以上，下個關卡是1月初的高位105.6，要非常關注接近時的市場多空表態，將會決定3月的方向與波動區間。

由於美元指數翻臉快速，迫跌非美貨幣，部份央行不得不再度出手。富蘭克林證券投顧就指出，韓國央行於2/23將基準利率維持在3.5％，是近一年來首次按兵不動，韓國財政部官員提及外匯波動過大，警告不要出現單向走向，韓圜在官員口頭干預下，單日走升0.24％。

UBS瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，在美元升勢下的亞太貨幣應注意人民幣、澳幣和日圓的走勢。人民幣部份，明顯是受惠於中國大陸的重新開放，支撐人民幣的升值希望。瑞銀估測，中國大陸今年經濟增長有望到5％，高於去年的3％。而儘管美元最近反彈，2/24人民幣兌美元匯率來到6.955，瑞銀仍預計人民幣在3月及12月底將分別走強至6.6及6.5。

澳幣也是中國重新開放的受惠亞幣之一，瑞銀財富管理指出，澳洲能源、工業金屬、農產品等大宗商品的需求將會因此增加，加上美元收益率優勢下降，澳幣中期內應受到支持，兌美元匯率有望在3及12月末分別上探0.72及0.76美元，這和2/24的0.672有很大匯差空間。