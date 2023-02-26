第3屆健身工廠盃少年足球賽今天進入第2天，由健身工廠自家培育的地主隊PWFC，雖有雙胞胎兄弟陳柏諺、陳柏翰的攻守發揮，仍以1比2惜敗南部勁旅東門城，無緣U11組4強。不過健身工廠引進西甲足球學校後，PWFC的教練團接觸西甲青訓系統也才一個多月，「讓子彈再飛一下！」未來才可見到成效。

「過去我們受到的足球教育比較日系，西班牙的方式需要時間適應，差異性蠻大的。」PWFC總教練翁偉賓表示，西甲足球學校帶進很多不同的觀念和打法，比如訓練雖然要求效率，但若看到球員的方式錯誤，就會立刻暫停糾正。

「我們本來也擔心訓練暫停很多次，球員會不會失去熱情。可是西甲足球學校總監Edgar強調，基層階段不讓小球員知道怎麼用正確方式去踢球，讓這個畫面帶過去，是很可惜的事情。」翁偉賓說。

而在比賽中，西甲系統也會要求教練在場邊指揮，但不是一些像「大腳」、「踢掉」，或「傳球給某某某」那種死板板的命令，而是要提醒球員在場上思考，讓他們自己判斷做決定。翁偉賓坦承，以目前帶的國小球員，鼓勵思考在比賽中的效果，可能不如直接給予明確指令，「但從小就要讓球員培養思考的能力，以後長大隊友都不一樣，有思考能力踢起來更輕鬆。」

PWFC總教練翁偉賓（左）表示西甲足球學校強調在比賽中的指揮，重點是提醒球員在場上思考，讓他們自己判斷做出決定。（李弘斌攝）

今天PWFC對陣東門城的8強賽，雙胞胎哥哥陳柏諺職司左翼，上半場開賽僅3分鐘就以遠射先馳得點，東門城則在上半場終了前破門扳平。下半場擔任守門員的弟弟陳柏翰多次精彩撲救解圍，直到終場前才被東門城攻入致勝球。

「柏諺對於創造空間的思想非常優秀，除了進球，還能利用傳球吸引對方，為比賽創造更多進攻機會。」翁偉賓稱讚雙胞胎的思考及判斷力，「柏翰除了精彩撲救之外，在後場組織扮演重要的角色，與後防線之間的傳控與防守都很有水準！」

PWFC沒能留下金盃，不過健身工廠母企業、柏文健康事業公司總經理林洵賢強調，輸贏在這個階段本來就不是最重要的，引進西甲青訓系統更是期盼激發出不同火花。「過去台灣足球有借鏡日本的地方，那現在我們也學習西班牙，看能不能融合讓台灣足球更好。」林洵賢說。