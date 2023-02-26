近日28歲香港名媛蔡天鳳遭前夫一家謀害並碎屍，行徑駭人震驚外界，目前死者鄺姓前公婆、前大伯與前夫已遭到警察拘捕，全案還在調查當中，許多網友自發性哀悼逝者，並強烈要求希望法律能夠嚴懲；而蔡天鳳與郭富城妻子方媛交情不淺，方媛今（26）日悲痛發聲：「此刻仍無法接受這是事實！」

蔡天鳳生前與郭富城妻子方媛時常來往，曾多次到郭富城家中作客，也與方媛一起搭遊艇出海慶生，得知好友死訊，方媛26日發聲：「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實！內心難過得無法言喻，只有一千個為什麼？痛心的情緒至今仍然未能平伏！祈求安息。」

蔡天鳳15歲認識鄺姓前夫，18歲就嫁給對方，兩人育有兩個孩子，3年後兩人因性格不合離婚，不過她離婚後仍允諾會照顧前夫家，前夫哥哥有欠債紀錄找不到工作，蔡天鳳就聘用他擔任司機，給對方工作機會。蔡天鳳2016年再婚嫁給譚仔米線「太子爺」Chris，兩人育有2名子女，她近年活躍於時尚圈，個人社群都是華服和名牌包，生活相當奢華，也時常有和名人合影的機會，上個月才出席《天龍八部之喬峰傳》慈善首映典禮，並和甄子丹合照。

21日蔡天鳳被通報失蹤，警方在香港大埔龍尾村一處發現她殘缺不全的屍首，蔡天鳳的屍體遭到肢解，警方今（26）日在證物湯中找到蔡天鳳的頭顱，經鑑定疑似曾有人嘗試擊碎頭顱，身體、雙手尚未找到，目前西九龍重案組仍尋找其他殘肢，前夫被捕後稱身體不適，送院治療後留在醫院，據港媒報導前夫一家預計明日進行聆訊。