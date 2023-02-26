部份專家認為特斯拉必須推出新而更低價電動車，才能確保業績在2030年前持續成長，並捍衛其電動車市占率，不被其他傳統車商推出的電動車給搶走。

特斯拉股價24日下跌2.6％收196.88美元，但今年來累漲約60％。富國銀行分析師蘭根（Colin Langan）認為特斯拉必須有新利多，像推出售價3萬美元第三代電動車才能支撐其漲勢。

其第一代Model S和X售價各自約10萬美元，第二代Model 3和Y分別約5萬美元和6萬美元。

蘭根強調第三代新車售價低至3萬美元，能讓其在電動車市出現戲劇性擴展。他估計目前特斯拉全部電動車陣容占整體電動車市比率55％。若推3萬美元新款電動車，其全部產品市占率即暴衝至約95％。

New Street Research分析師費拉古（Pierre Ferragu）和Bernstein分析師薩科納吉（Toni Sacconaghi）均認為在投資者日裡最受外界關注議題，是特斯拉開發下一代平價電動車平台狀況。

薩科納吉認為特斯拉必須依賴平價電動車，才能符合投資人對其高增長預期。其研究顯示通常逾三或四年沒新款推出，就很難提升電動車銷售量。

華爾街預期今年Model Y將賣出逾100萬輛，可能成為包含汽柴車在內全球一年內賣最多的車款。去年豐田Corolla賣出約110萬輛為第一名，Model Y賣出約76萬輛排第四名。

費拉古預期特斯拉將在2025年推出的新款平價車，在2026年能一年賣出逾100萬輛，Model 3和Y也能輕易賣出逾百萬輛。