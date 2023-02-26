2000坎城影展正式入選，《黑天鵝》、《我的鯨魚老爸》名導戴倫艾洛諾夫斯基（Darren Aronofsky）成名代表作《噩夢輓歌》（Requiem For A Dream），找來《魔比斯》傑瑞德雷托（Jared Leto）、《捍衛戰士：獨行俠》珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）主演，及《大法師》奧斯卡影后艾倫鮑絲汀 （Ellen Burstyn），故事描述毒品是如何讓人們的人生走上不可挽回的境地，將首度登上台灣大銀幕。

《噩夢輓歌》因為其驚世駭俗的內容，加上對毒癮者生活的細膩描寫，長年在各種榜單中被列為「世界十大禁片」，並與《猜火車》等名片共同被視為經典的「毒品電影」；在全球最大電影資料庫IMDb裡，觀眾投票分數高達8.3分（滿分10分），更闖進該網站的影史百大佳片名單中；其影像風格更影響後世許多作品，例如《性本愛》名導加斯帕諾埃（Gaspar NOÉ）的最新作品《漩渦》即深受該片影響。

該片上映多年之後，導演戴倫艾洛諾夫斯基在受訪時透露，受題材的影響，卡司其實都不是最初的第一人選，比如陶比麥奎爾（Tobey Maguire）就曾婉拒飾演男主角，不過他對於這些演員的表現十分滿意。關於這部片的駭人程度，戴倫艾洛諾夫斯基甚至對觀眾呼籲：「如果是追求輕鬆娛樂的人，我拜託你，不要來看這部片，因為你會很難受。如果你想體驗100分鐘彷彿搖滾般的感受，那麼它就是一部好電影。」

珍妮佛康納莉在片中大膽露毛演出。（車庫娛樂提供）

傑瑞德雷托和珍妮佛康納莉在片中飾演一對有毒癮的毒販情侶檔。為了扮演好毒癮者，傑瑞德雷托親自到街頭體驗底層生活，減掉28磅（約12.7公斤），還實際跟毒癮者學習怎麼施打毒品，甚至應導演要求，在拍攝期間不準吃糖和做愛，好讓他在鏡頭前表現出來的「渴望」更加真實，他坦言這是他演過最難的角色。珍妮佛康納莉則是租了一套公寓，把自己與世隔絕，體驗女主角的生活，還去參加匿名戒毒會，實際跟毒癮者互動，更在片中大膽露毛演出，挑戰多場超尺度的性愛戲。挑戰極限的演出方式，讓傑瑞德雷托和珍妮佛康納莉在《噩夢輓歌》後正式躍升為演技派。

傑瑞德雷托層實際跟毒癮者學習怎麼施打毒品。（車庫娛樂提供）

艾倫鮑絲汀在片中飾演因為靠藥物減肥而染上毒癮的寡婦「莎拉」，幾乎可稱作「自毀式」的演技，讓她獲得演藝生涯第五度的奧斯卡最佳女主角提名，更入圍金球獎戲劇類電影最佳女主角。為了演出吃藥暴瘦的過程，她必須花四個小時穿戴特殊服裝增胖，接著再實際減重10磅（約4.5公斤），她坦言：「我不認為我曾經在一個角色中遇到過這樣的挑戰，它比《大法師》還難！」戴倫艾洛諾夫斯基也表示：「我這輩子做過最偉大的事，就是捕捉艾倫鮑絲汀的表演！」

艾倫鮑絲汀在片中展現「自毀式」演技。（車庫娛樂提供）

該片故事描述寡婦莎拉（艾倫鮑絲汀 飾）夢想穿著年輕時的紅洋裝上電視，於是決定靠藥物來瘦身。與此同時，她的兒子哈利（傑瑞德雷托 飾）和朋友泰隆（馬龍韋恩斯 飾）希望透過販售海洛因致富，哈利的女友瑪麗安（珍妮佛康納莉 飾）也加入他們的計畫。這時四人還不知道，藥物將使他們的人生走向不可挽回的境地。《噩夢輓歌 4K數位修復版》將於3月17日在台上映。

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