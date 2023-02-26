香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑遭前夫全家碎屍、烹煮，今（26日）在大鍋湯找到失蹤的頭顱，頭顱有撞擊裂傷，有可能為致命傷，軀幹、雙手則尚未尋回。稍早警方再度宣布，死者前公公的47歲情婦被捕，懷疑她是共犯。

根據《東網》報導，警方透露被捕的47歲伍姓婦人是蔡天鳳前公公的情婦，在娛樂場所工作，涉嫌承租命案村屋以及窩藏潛逃的死者前夫，有可能是協助犯罪的共犯。隨著蔡天鳳前公婆、前夫、前大伯以及伍姓婦人先後被捕，警方認為嫌疑犯已全部落網，正在調查伍姓婦人是否涉案。

蔡天鳳被殺害後，警方在大埔龍尾村一間小屋裡，於冰箱內找到蔡天鳳雙腳殘肢，大腿肉已被削到見骨，小腿則保留完整，現場還看到2鍋煲好的湯，人體碎肉多到快要滿出來，送去化驗後，法醫從鍋內找到蔡天鳳的頭顱，頭顱右耳後方有6.5cm*5.5cm的撞擊裂痕，懷疑是致命傷；此外，湯內還有少許碎肉、幾條胸骨、頭髮以及紅蘿蔔、青蘿蔔。

蔡天鳳和前夫離婚後，仍十分照顧對方全家，不但聘請前夫哥哥當司機，還豪砸7280萬港元（約台幣2億8464萬）買下加多利山的豪宅供前夫一家居住，更大方將房子登記在前公公的名下，不過蔡天鳳欲將該豪宅賣掉，再為前夫一家安排其他住處，雙方因此產生爭執；而蔡天鳳和譚仔米線「太子爺」尚未登記結婚，前夫全家認為她若身亡，名下破億財產會由子女繼承，引發殺機。