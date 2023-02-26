南投縣立委補選進入倒數，將在3月4日進行投票。新北市長侯友宜今天(26日)到竹山鎮為國民黨立委候選人林明溱助選，到菜市場徒步掃街拜票。針對林明溱的選情，國民黨台北市議員徐巧芯表示，林明溱跟王鴻薇拚北市立委補選的差別，王鴻薇非常高調，非常詭異的是，林明溱前期打得非常低調。

徐巧芯26日在《董事長開講》網路直播中表示，去年嘉義市長重行選舉，看出國民黨候選人黃敏惠一個問題，民調贏很多，但選前非常膠著，據說選舉當天很多人沒去投票，他們的志工開始打電話，當然不能叫人家投黃敏惠，而是說請出門投票，後來這一仗贏得算漂亮。 而台北市第三選區立委補選，王鴻薇看來打得很順，也打得蠻激烈的，封關前公布的民調差距12個百分點 但在封關期間變成3個百分點，非常接近，因此票開出來後，他們並不意外。

至於林明溱的補選，徐巧芯點出，跟王鴻薇的差別在於， 王鴻薇搞得非常高調，至於林明溱，非常詭異的是，前期打得非常低調，也沒有問他們可不可以幫忙，或是怎麼做，感覺是要溫溫的度過，或許是覺得基本盤藍大於綠，

認為選情樂觀。直到上個禮拜多 ，才開始發現不對勁 ，選情變得緊繃，因此兩周前通知派人下去幫忙補選。

徐巧芯接著指出，民進黨看到贏的機會 ，便熱切的去打各種議題。因此，她認為，攻擊是最好的防禦，而國民黨現在的反感度增加了，因為國民黨贏得2022年地方選舉之後，暫停攻擊了，回到國民黨原本的樣子了。