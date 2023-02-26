南投縣立委補選超級星期天，國民黨南投縣議員游顥等人，三問民進黨候選人蔡培慧，挺萊豬、擋疫苗還要擋農產外銷？南投人要讓她三振出局；國民黨祕書長黃健庭則表示，守住林明溱這一席，是為了南投和中華民國。

游顥指出，目前發生蛋荒，民進黨部會首長卻都跟蔡培慧一起拚選舉，南投人要他們滾蛋，好好解決蛋荒；游顥強調，林明溱每次去大陸都是當南投的「最佳推銷員」，反觀蔡培慧做了什麼？

國民黨文傳會副主委林家興，質疑蔡培慧及民進黨，能把農產品賣到大陸嗎？能夠讓觀光客進到南投來嗎？那些過去都是林明溱做到的好成績，他上任前觀光人次僅400多萬人次，到疫情前超過750萬人次，請民進黨好好做事、蔡培慧不要再抹黑造謠。

國民黨副發言人呂謦煒指出，蔡培慧就算選輸，民進黨跟蔡英文總統也會為她安排職務，包括行政院中部辦公室已經為她虛位以待超過三百天，即使不是中辦執行長，也可能高升當農委會主委等大官。

黃健庭與基隆市長謝國樑，到南投參加新住民團結大會時強調，民進黨現在不斷要把台灣推向戰爭邊緣，國民黨沒辦法阻止，就是因為立法院的席次不夠，民進黨一黨獨大，幾乎可以為所欲為；如果還要有和平穩定的台灣海峽，國民黨必須在立法院有更多 席次，打贏這場選戰，讓國民黨將來能夠重返執政，努力維護台海安全和區域和平。林明溱也表示，南投鄉親要和平還是要戰爭？若要和平，就投票給他。

蔡培慧則痛斥林明溱陣營造謠，當初她反對萊豬進口，是因為當時萊劑沒有國際標準，但是現在有國際標準；其次她沒有擋疫苗，只是強調注重疫苗安全，何況林明溱沒有完成申購程序；而且她正在協助農產品外銷到各國，不像林明溱只有「滿口空話」。