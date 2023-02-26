春節過後大批返鄉過年的民工在陸續回到沿海地區與大城市後，卻發現有許多工廠不只不招聘工人，反而開始大規模裁員。據陸媒報，大陸工廠因訂單銳減而被迫裁員，有些工廠招聘20名員工，卻出現300多人在寒冷雨天排長龍面試的情況。而被視為指標大廠的鄭州富士康目前已停止招工，工人稱現在的收入已跌至是3年來最低的谷底。

據港媒《東網》報導，大陸去年12月放寬新冠防控措施後，染疫人數暴增，勞工不敢外出工作。疫情趨緩後出現春節返鄉潮，讓許多工廠開高價也招不到工人。不料春節過後，過完春節的勞工外出找工作，情況卻發生逆轉。

報導說，網上流傳浙江嘉興的一間材料工廠招聘20名員工，有300多人在冷冬冒雨前來面試，門口排起長龍。四川成都一家電子廠招人，門口天沒亮就排起長隊，300個工位名額引來上千人競爭。

知情人士表示，2月以來不少招工單位開出工價愈來愈低，招工崗位愈來愈少，不少製造商門前排起長龍，擠滿找工作的務工者。勞務仲介和務工人員都反映，工價確實出現較大波動，工作機會也愈來愈少。

招聘人員表示，指由於春節後求職務工人員的集中爆發，同時企業還處於復蘇階段，導致勞力供過於求。一份勞務公司的報價表顯示，2月1日東莞某電子廠工價為一小時23元人民幣(約合台幣102元），月收入在6900元人民幣（約合台幣30500元）左右，但一周後工價下降至每小時20元人民幣（約合台幣88.4元），月收入降至6000元人民幣（約台幣26500元）。