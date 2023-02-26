許多人尋找另一半時可能會設立許多條件。一位網友表示，他的女性朋友徵友開出不菸、不酒、不賭、不嫖、不課金玩遊戲的「5不」條件，但他實際分析，許多女生聲稱理想型是草食男，通常最後都愛上菸酒賭嫖樣樣來的男人。許多符合條件的男生則感嘆，通常女生都看不上他們，有的甚至仍是母胎單身的處男。

原PO在PTT以「男人不菸、不賭、不酒、不嫖、不課有多難？」為題發文表示，他的女性朋友徵友條件，開出「5不」條件，分別是不菸、不酒、不賭、不嫖、不課金玩遊戲，還說標準已經放得很低。不過原PO認為這種男人活在世上很無聊、不算是個男人，「有沒有女生開徵友都徵草食男，但實際愛上的都是又菸又酒又賭又嫖的八卦？」

對此，許多網友紛紛討論，「菸酒嫖賭課是多屌的興趣？」、「不難啊，我窮到能完美達成」、「說這樣就人生無趣，你的人生就這樣」、「裡面最難的是不酒吧，有些飲料也含有些微酒精成份，有時和親友聚餐會被強迫小喝一口」、「不賭也有點難，大樂透和運動彩券也算是賭」。

另外不少人出面回應，「我啊，至今仍然…俗稱處男」、「標題條件我都有，還不是被老婆嫌」、「我符合，不過連我自己都覺得自己很無聊」、「超簡單，我就沒錢嗚嗚嗚」、「這種就是最標準的，你人好值得更好的，但我對你沒有感覺」、「這些條件都符合的人，個性跟長相應該很難是女生喜歡的類型」、「有啊都處男而已」、「我符合條件啊，堅持無課金，但是她看不上我」。