中華隊26日交手中信兄弟，先發投手江少慶度過開局亂流，最終4局失1分，2度落後的中華隊在6局下靠著江坤宇適時安打逆轉，終場以3比2勝出，拿下熱身賽7連勝。

「這場比賽雙方表現都非常好，低比分，球隊從落後到領先，也經歷攻勢阻斷、守備失誤及雙盜壘沒成功阻攔，但球隊在這樣的過程中如何往前走。」總教練林岳平賽後說。

江少慶首局就被連續安打加上雙盜壘先掉1分，中華隊在下半局靠著林子偉、張育成連續2支二壘安打追平，6局上吳哲源挨張志豪陽春炮，中華隊又陷入落後，不過下半局靠著兄弟失誤追平，江坤宇再補上適時安打。

度過首局亂流，江少慶很快回穩，最終用52球投4局，被敲3支安打、失1分，投出2次三振、1保送，陳冠宇中繼1局、吳哲源投1.2局失1分、呂彥青0.1局、宋家豪1局，陳禹勳9局登板雖投出2次四壞球保送，但仍成功「關門」。

林岳平指出，江少慶此役開局處於劣勢，壞球多，單局用球數也是，跟去年例行賽觀察有相同過程，好在度過亂流後能夠化解危機，「2、3、4局投得相當漂亮。」

江少慶也說，今天是熱身賽首次碰到有球迷進場，且又是滿場的情況，自己有點小興奮，導致前2局狀況較多，「後來在與（吉力吉撈）鞏冠討論、修正後，用最少的球數去解決打者。」