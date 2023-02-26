台南學甲88槍擊案涉案主嫌「紅龜」洪政軍、槍手孔祥志被押解返台後，警方26日問訊時，洪政軍等人雖供稱，與前民進黨中執委郭再欽有光電工程分配糾紛，但對誰資助接應逃亡、作案槍枝下落、潛逃出境時間等關鍵問題均避重就輕。經依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、違反國安法、兩岸人民關係條例等罪嫌移送台南地檢署複訊後，檢察官以孔祥志涉嫌重大、有滅證、串證及逃亡之虞，向台南地方法院聲請羈押禁見。至於洪政軍因被判刑9年定讞逃亡被通緝，檢方也諭知發監執行。

南檢表示，孔祥志經檢察官複訊後，認定涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及刑法恐嚇等罪嫌，犯嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞及有逃亡的事實，於今天晚間向台南地方法院聲請羈押禁見。洪政軍先前遭法院判處有期徒刑9年定讞，因傳喚拘提未到，經南檢發布通緝，檢察官訊問後，諭知發監執行。

南檢指出，2022年11月10日接獲台南市政府警察局通報學甲發生槍擊案後，檢察長葉淑文即指示分案，並由南檢與市警局合組專案小組展開偵辦，歷經4波查緝行動，目前已羈押5名共犯。

其中，2022年12月6日先對畏罪潛逃的槍手孔祥志發布通緝；12月7日拘提案發時接應孔男的共犯李奇漢，訊問後向法院聲請羈押獲准。同年12月14日專案小組再次拘提先前曾遭法院交保6萬元的郭建彰，以及與幕後主嫌洪政軍共同策畫此案的楊展華到案。經檢方複訊後，於12月15日向法院聲請羈押禁見獲准。

專案小組再於12月16日兵分兩路，分別前往新北市拘提案發前提供楊展華槍枝的蔡金郎，以及前往高雄市拘提搭載楊展華前往取槍的謝俊誠到案後，2人均於12月17日被檢方向法院聲請羈押禁見獲准。