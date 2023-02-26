香港經濟日報報導，華興資本重申，集團目前的業務及營運維持正常，如任何大陸有關機關要求華興資本依法進行配合，公司將配合該等調查。
華興資本指出，執行委員會，包括兩名執行董事謝屹璟及王力行及其他華興資本管理層，將繼續負責集團的日常管理和運作。
陸媒稍早引述業界人士估計，包凡可能與華興資本總裁兼華興證券（香港）前董事長叢林數月前被相關部門帶走有關。
有大陸科網「併購之王」之稱的華興資本董事長包凡2月中旬起失聯，華興資本26日公告，董事會已得知包凡正配合大陸相關機關的調查，但沒有透露案件詳情。
香港經濟日報報導，華興資本重申，集團目前的業務及營運維持正常，如任何大陸有關機關要求華興資本依法進行配合，公司將配合該等調查。
華興資本指出，執行委員會，包括兩名執行董事謝屹璟及王力行及其他華興資本管理層，將繼續負責集團的日常管理和運作。
陸媒稍早引述業界人士估計，包凡可能與華興資本總裁兼華興證券（香港）前董事長叢林數月前被相關部門帶走有關。
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