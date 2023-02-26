前往台中報到前的最後3場自辦熱身賽，中華隊26日繼續在新莊交手中信兄弟，靠著江坤宇6局下適時安打打回超前分，以3比2逆轉勝。成為致勝功臣的江坤宇棒打母隊投手，也讓他笑說感覺怪怪的，「但還是把自己的球路設定好，擊球確實一點。」

中華隊在3連戰第2戰變陣，讓前役後段上場的球員先發，江坤宇今天擔任先發游擊手，與旅美小將鄭宗哲搭配鎮守中線。

「跟宗哲搭配感覺還不錯，我們年紀不會差太多，也滿常聊天的，會問他很多問題，默契也慢慢培養起來。」江坤宇透露，會問鄭宗哲在國外學到的東西，從他身上吸取更多自己不知道的棒球知識。

有趣的是，今天中華隊與兄弟進行熱身賽，江坤宇雖然覺得打母隊投手很陌生、感覺也怪怪的，但自己還是盡量像平常比賽一樣進行準備，「把自己的狀況、比賽感覺找出來，勝利打點的打席也是掌握住設定好的球路，把球擊紮實。」

此役中華隊共敲出10支安打，但只有首局2支二壘安打是長打，其餘皆是短程一壘安打，總教練林岳平認為，短程安打要得分比較困難，就要用速度去突破，「比賽中也有出現跑壘失誤而壘包倒退，但這就是比賽過程，需從中吸取經驗。」