南投縣第二選區立委補選將於3月4日辦理投票，前南投縣長、國民黨候選人林明溱接受《週末大爆卦》以視訊受訪時表示，民進黨把台中市第二選區立委補選時對顏寬恒的那一套拿出來用，是無效的。南投縣長許淑華則表示，如果投票率未達到4成，會讓人非常憂心。

林明溱今（26日）在中天政論節目《週末大爆卦》中以視訊表示，最令他感到力量不足的是，沒有媒體會報導他，並質疑有兩個綠電視台天天抹黑，民進黨把對顏寬恒的那一套拿出來用。他認為，這是無效的。

許淑華則表示，因為民進黨整體執政並非太好，所以在去年所有民眾做了非常好的決定。這一次民進黨也一定會盡全力出動所有的行政資源，包括媒體資源，來打這一場選戰，最重要的關鍵在於，這是副總統賴清德的黨主席第一戰，是總統大選的前哨站。

許淑華接著指出，民進黨接二連三的失敗，他們太需要一場的勝利了，檯面上叫得出名字的大官或民進黨內高官全部都來了，透過水利會、農會系統在地方加強輔選。

許淑華強調，以林明溱過去執政的優秀表現，原先評估很容易當選。但民進黨連續1個月打擊下來，很多民眾被誤導。如果這次投票率未達到4成，他們會非常的憂心。