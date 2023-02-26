111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級複賽，國立體大靠著第2節23比7攻勢奠定15分領先基礎，第3節後段台灣藝大將分差縮小到5分，第4節初國體在謝承諳連續2記三分球幫助下再度要回氣勢，雖然該節尾聲台藝又是一波攻勢追上分數，國體依舊挺過對手追擊考驗，最終73比65收下勝利。

國體4名球員得分雙位數，謝承諳投進3記三分球、攻下17分，並抓下12記籃板，後衛陳力生飆進4記三分球搶16分，另有8助攻、6抄截，胡晉豪、陳定雩各12分；台藝外籍生阿拉薩打滿40分鐘，19分、18籃板連9場「雙十」，喬納森也投進4記三分球、獲得18分，鞏固8記籃板。

此役外線夠準，謝承諳透露，複賽前4、5天學校派了一位心靈輔導老師和全隊溝通並進行意象訓練，「比方讓我們冥想，投進三分球，睡前或賽前都是。說也奇怪，還真的管用，起碼我個人就是，這兩天三分球才特別準。」謝承諳並說，預賽因為壓力大、投籃放不開，才會跌跌撞撞晉級8強，複賽教練要大家放開打，但記得要先保護籃板，因為每一個籃板可能都是勝負關鍵，因此本戰籃板43比台藝多了9個，也收下比賽勝利。

本日最後一場賽事，健行科大全隊5人得分上雙位數，其中史魯齊15投10中，高效率攻下全隊最高21分，搭配高錦瑋、潘偉傑各13分，以及恩洋、蔡宸綱各10分，健行87比61重挫輔仁大學，複賽2連勝到手。