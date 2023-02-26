台中中區成功路26日晚間九點多驚傳火警。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

烈焰衝天！台中火車站前租車行大火 7鐵皮屋延燒

台中中區成功路今（26日）晚間九點驚傳火警，由於地點接近台中火車站，寒夜中火勢迅速延燒7戶，消防局獲報後已出動29車84人前往撲滅，並了解是否有人受困其中。

據悉起火點疑似為成功路一租車行，此處為連棟鐵皮屋，消防局21時48分獲報，即出動中區、信義、大誠、中港、北屯、南屯、文昌、中山、大里、太平、國光及第七大隊部，共12個單位29車84人，前往馳援。

目前火勢仍在延燒中，已知有7戶遭波及，無人受傷受困，消防局持續搶救中。