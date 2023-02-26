女星Apple（黃暐婷）和雙胞胎妹妹瑤瑤（黃喬歆）都是從節目《我愛黑澀會》出道的美眉，出眾外貌和風趣談吐讓兩人都成為各大綜藝節目常客。近日Apple深夜到急診室，並發布限時動態疑惑為什麼急診室病床不能躺，被許多網友罵爆，針對誤解她今日發長文解釋，也和外界道歉。

Apple昨（25）日在Instagram限時動態曬出急診室空病床的照片，並寫下：「病床不就是給有需要的病患用的嗎？凌晨5點多～一堆空的病床卻不能躺……規矩是死的，如果不懂得變通就顯得很沒人情味……怎麼覺得裡面比室外的空氣還要冷……」，而Apple的牙醫男友在限時動態透露自己燒到39度，快篩陰性，但是上吐下瀉、畏寒、四肢無力，昨天昏睡一整天，今天才終於退燒，顯然Apple是陪男友去急診室看病。

她今（26）日發文道歉：「在228的連假期間讓大家擔心了真的很抱歉」，表示自己是陪病者，當下只是抒發心情，強調不是無理要求病床的人，很清楚醫護人員的辛苦，只是當下看著男友發燒、上吐下瀉又肚子痛，男友連站著都有困難，做了PCR確定陰性後，還是需要在戶外等待2小時的報告，加上凌晨戶外只有10幾度低溫，因此才詢問可否借躺病床，「我了解醫院有醫院的規定，但我也是在配合醫院的規範下提出我的需求⋯陪病的我真的很心疼又著急」。

Apple表示與醫院雙方後續有了解彼此的立場，醫院也為分流造成的不便道歉，她也直呼「因為疫情醫護人手不足也讓一些病患無法即時獲得百分百的照顧～」，對於醫護人員的批評，她表示會虛心接受，許多網友看完後在底下支持，表示只是誤會。