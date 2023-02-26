國民黨大安區立委初選，台北市議員鍾沛君、前國安會副秘書長楊永明、前北市議員羅智強都宣布參選。有一份最新網路民調詢問「鍾沛君、羅智強、楊永明宣布參選大安區立委，請問您認為 ？」，有77%網友認為國民黨最後會提名羅智強，10%網友認為是鍾沛君，8%的網友認為是楊永明。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》26日針對「鍾沛君、羅智強、楊永明宣布參選大安區立委，請問您認為 ？」進行網路民調，截至26日晚上11點，已有近4萬人參與投票，77%的網友認為國民黨最後會提名羅智強，10%認為最後會提名鍾沛君，8%認為會提名楊永明，1%選其他意見，5%表示沒意見。

網友紛紛表示，「3位都是很優秀的人才，誰選都可以各自努力~加油」、「兄弟登山， 各自努力，相互提攜」、「羅比較有戰力」、「這3個初選輸的人去艱困選區選，不能都搶深藍的選區選」、「應該提名楊永明擔任不分區」、「朱立倫另外找一個不分區立委退下來選」。