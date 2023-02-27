高鐵今年狀況有點多！今（26）日晚間6點18分行經新竹至苗栗路段時，又發生集電弓自動下降，共影響3個車次。這已經是台灣高鐵今年第6起集電弓事故。

台灣高鐵今日下午5點左營開往南港的北上666車次列車，晚間6點18分行經新竹至苗栗路段時，又發生集電弓自動下降情況，造成南港至左營全線部分列車延誤，共影響3個車次，高鐵公司立刻協助旅客退票，晚間6點52分恢復正常，列車也已經恢復正常運轉。這是高鐵今年第6度發生集電弓異常，公司將請日本廠商了解。

今日PTT上有民眾表示：「請問有人遇過高鐵搭一搭停電的麼？阿宅本來準備搭高鐵回台北結果開到一半燈突然暗掉冷氣也沒有了，有人有類似的經驗麼？會不會被後車追撞阿？」原來是集電弓再度發生異常，造成列車一度停駛。網友留言表示「最近高鐵好像狀況有點多」、「最近高鐵車瘟」。

據了解，該起意外共影響3列次，南港到左營一度部分列車延誤。