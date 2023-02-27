大陸媒體近日報導大學生家長群存在一些狀況，包括多名家長在群中就保研條件向校方提訴求；個別家長表現過於緊張，事事都找輔導員，一日三餐都要問孩子。事實上，這並非大學生家長群第一次引發爭議，近2年輔導員在家長群中向家長訓話、上了大學家長也逃不過打卡接龍等相關內容，時常衝上熱議話題。

《南方都市報》報導，針對家長群存在類似現象，有高校輔導員表示，大學生還要建家長群很離譜；有網友質疑，上大學還讓家長管是在製造巨嬰；當然也不乏高校管理者認為，建群可以對學校教育教學管理起到積極作用。一時間，大學生需不需要家長群，成為一個無解之題，建或不建，都有人滿意或不滿意。

對於上大學之前的孩子來說，家長與學校、班級、老師等，都是覺得有必要建群的，儘管中小學家長群也因承載的任務內容過多，時常鬧出一地雞毛的新聞，但仍然較少有人反對建群，因為在社會與學校都同步處於快節奏當中時，群的確能節省不少溝通時間，但同時也因為家長與學校都缺乏必要的邊界意識，使得雙方對群都持有又愛又恨的態度。

有理性認知的學校和班級，會嘗試新的使用規則，比如禁用群討論功能，家長只有接收的權利，沒有反饋和討論的權利，這使得群變得清靜且有效。但不是所有家長群都這樣，因為在多數學校看來，家長群還兼具情感溝通的作用，況且還有不少家長理所當然地認為，在家長群家長必須有發言權。

專家認為，需要厘清一個事實，即家長群的存在，和孩子們本身關係不大。雖然家長們聚在一起是因為孩子，但學生的意志、想法、願望等，是被排斥在家長群之外的，很多學生其實對家長群的態度是討厭的，因為家長群中的信息無論來自學校還是家長，學生都只有接受很罕有提出反對的機會。

專家表示，大學生家長群的建立，與大學生會不會成為巨嬰沒有必然聯繫。從培養大學生獨立能力的考慮來看，是沒必要有家長群的，作為成年人，大學生有必要嘗試獨立管理自己；如果一名大學生的家長，依然沒法控制住自己，在群裡表現出對孩子的寵溺心態，這只會徒增孩子的恥辱感，也會讓大學生家長群變了味道。

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