據《每日星報》報導，這支挑戰吃漢堡的氏族號稱仍以生肉、生牛血、生奶與蜂蜜為主食，最近他們在酋長肯納亞（Chief Kanaya）帶領下於「工作地點」尚吉巴（Zanzibar）半自治群島上，一間充滿熱帶島嶼風格的快餐店「Kimte Restaurant Jambiani」初次享用漢堡與薯條。

儘管這間餐廳主打蔬菜、雞肉、魚肉與牛肉起司漢堡，但「明顯討厭魚」的他們都點了牛肉起司漢堡，酋長則向其他人解釋漢堡是種中間是肉、上下是麵包的食物，不過大多數人拿到漢堡後，不是邊吃邊掉下肉片、配料，就是搞不清楚怎麼吃才是正確的。

儘管酋長表示，「需要一張大嘴才能吃這個」，但所有族人都大讚漢堡非常美味，有人認為漢堡的牛肉吃起來很像牛心、口感很脆，還有人在稱讚tamu sana（非常好吃）後反問：「我們在吃什麼？」這段原始部落與現代文明碰撞的影片雖然立刻在外國網路爆紅，但酋長一口流利英語與自營YouTube頻道「Maasaiboys」，仍讓部分網友懷疑他們「第一次」的真實性。

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