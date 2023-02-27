大陸近年來出現不少「流量新星」，像是新生代演員王一博、趙露思、吳磊、虞書欣等人，但日前王一博出席和梁朝偉合作的新片《無名》宣傳活動時，接受媒體提問卻一問三不知，被大陸官媒央視網暗批是「文盲」，一度衝上熱搜榜，沒想到除了他之外，近日就連趙露思也被官媒點名了。

近日一篇大陸官媒的其中一篇報導中表示，一名女演員在接下年代歷史作品後，宣傳新片時竟搞不清楚整部片的故事線，在接受採訪時甚至只會用幾個詞去形容故事背景與人物介紹，讓人感到相當失望；官媒甚至直轟「文盲演員並不與學歷掛鈎，而是那些文化儲備不高，腦袋空空的演員，劇本都沒有讀明白，要演的人物都沒想明白，就把一部作品演完了。」

而內容雖同樣沒有指名道姓，但依然被網友循線挖出報導中的女演員疑似就是演出年代故事劇《胡同》的女演員趙露思，當時她接受採訪時僅用「霸道」、「傲嬌」、和「虐心」等詞彙來形容主角特色及劇情，甚至搞錯戲劇中的時空背景而遭到網友怒轟「不敬業」。

趙露思在宣傳《胡同》時因搞錯故事的時空背景而被罵爆。（圖／微博@趙露思）

而王一博則是在日前出席電影《無名》路演活動，被現場媒體問到「最喜歡哪本書？有什麼收穫」、「角色最難捕捉的點是什麼？」、「對最想飾演的角色想說什麼？」，王一博則是沉默了一會後，給出了不知所云的答覆「我不知道該怎麼回答你」，身旁的導演聽到後則幫忙緩頰表示「電影很多可貴的東西不可言說，一博已經透過表演很好表現出來了。」不過王一博這樣的回答卻引發不少人的不滿，還引來官媒「不指名」批評，使兩家粉絲都相當擔心他們可能會在業界遭到封殺，因此紛紛跳出來護航，希望大眾專注在他們的戲劇上，而不是私下的採訪。