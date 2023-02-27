1973年出生的日籍藝人法拉美穗（ミシェル・フェレ）1998年在成龍電影《我是誰》中飾演美麗可愛的中情局幹員，起初以記者身分靠近成龍，自揭身分後不僅大秀厲害拳腳功夫逮捕壞人，還逗趣說一句：「CIA裡18歲的人多的是」，笑翻觀眾，然而她當年回日本發展後不久也逐漸消失在螢光幕，讓粉絲相當好奇她的近況。

據知，法拉美穗出生在日本神戶市，是法國和日本混血兒，有著甜美深邃五官的她，私下真的如電影般當過日本CNN記者，也擔任過遊戲節目主持人，傳說因當年到片場採訪成龍，才獲成龍邀請加入電影，《我是誰》成為她最知名代表作，私下宣傳時，法拉美穗更是將成龍視為大偶像，相當崇拜。

成龍是法日混血美女法拉美穗心目中的大偶像。（圖／中時資料照片）

當年成龍在阿姆斯特丹拍攝《我是誰》時，在台灣的成龍影迷團曾組成46人的大陣仗到當地探班偶像，當了當地才發現原來當年在拍此片時，劇本其實是邊拍邊修改，由於片中的兩位日籍美女山本未來、法拉美穗還沒暫定誰是第一女主角，必須參考她們在拍片過程中的表現才能確定誰跟成龍回有比較多對手戲，而最後是法拉美穗出線。

法拉美穗和成龍在片中有多場對手戲。（圖／翻攝自 Youtube）

法拉美穗走紅後，曾獲得「成龍首位女徒弟」封號，然而她卻對演藝圈沒太大興趣，2006年以後就淡出演藝圈，消失了17年。而當時在片中飾演女賽車手的山本未來，她的父親是知名服裝設計師兼舞台總監山本寬齋，回日本後山本未來仍積極拍攝新作品，近年在電視劇《遺留搜查》、《詐欺花美男》等都能見到她的身影，她與椎名桔平2003年結婚，育有1子，2019年閃電離婚，兩人當年演出《BLACK OUT》（台譯：怪奇檔案）擦出火花交往8年決定共組家庭，對於婚變主因，知情人透露並非有第三者或是討厭對方，因價值觀出現嚴重差異才決定分開，並形容「是只有這2人才能明白的感覺。」