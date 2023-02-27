饒舌選秀節目《大嘻哈時代》吸引全台各地的饒舌歌手參加，不少人追求出名的機會，有的也靠著節目打響知名度，而《大嘻哈時代2》開播至今話題不斷，尤其淘汰了多名有實力的歌手惹議。《大嘻哈時代2》最大遺珠之一的Denzel Cheng，高水準演出卻失利，經過沉澱後推出新單曲〈Give It All〉，展現他對音樂的熱愛，珍惜每一次表演機會「絕不放棄」。

Denzel Cheng不久前在《大嘻哈時代2》中，與神經元的1v1對決中，獻上高水準表現，兩人實力伯仲之間，讓觀眾看了都覺得難分軒輊；不過，Denzel Cheng最後還是無奈遭淘汰，在開播後的集數中，都有超燃的舞台表現加上帥氣的外型，被許多網友認為是最大遺珠之一，也激讚他在節目留下不少精彩亮點。

Denzel Cheng在《大嘻哈時代2》中的高水準表現，令不少觀眾印象深刻。（圖／摘自Denzel Cheng IG）

賽後沉澱一段時間的Denzel Cheng，馬上帶來好消息，在2月28日將推出新單曲〈Give It All〉，傳達自身對音樂的熱愛，願意為音樂付出所有，享受每個在舞台上表演的瞬間，絕不放棄。新歌MV以觀看過往表演經歷並進入自身對未來的想像，最後回到現實後繼續創作來呈現。

Denzel Cheng新單曲〈Give It All〉的音源和MV，將於2月28日在各大流平台同步發行。

而Denzel Cheng從高中後發現對嘻哈音樂的興趣與熱愛，在2015年與製作人Taro Lin相識，開始以「Denzel & Taro」的形式合作，曾在 Everyone D Now Asia Tour 和 Dinary Delta Force x Marco Polo 上演出。Denzel Cheng也曾到日本留學，持續創作外還在當地酒吧擔任駐唱歌手，累積現場表演功力，返台後，在2020年加入嘻哈廠牌WaverLAB，2022年有發行過單曲〈Brand new〉。