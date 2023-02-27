不少人在職場探索的過程中，發現到了30歲左右薪資成長幅度有限，擔憂事業無成、尚未成家的壓力接踵而來，開始思考換產業的可能性，而業務工作前景被看好，比一般固定收入的工作，更有機會挑戰高薪！

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋推出業界首創「鴻兔大展512專案」，提供業務新人前12個月每月5萬的收入保障，展現第一品牌的堅強實力，而永慶房屋也有許多30歲後才轉換跑道的轉職者，來到永慶後都有傑出的表現，不只創下百萬年薪，更重要的是找到未來職涯長期發展的道路。

38歲轉職到永慶房屋挑戰房仲經紀人的葉宏志分享，38歲才轉職，很多人都很好奇，為什麼放棄每月6萬的工作，跑去做房仲？難道不怕失敗嗎？但我很清楚，業務才是最有潛力挑戰高薪的工作！「求高薪、謀未來」是投入房仲的首要目標。

永慶房屋提供業務新人優渥的保障，師徒制訓練，讓合作文化深根永慶人的服務精神，加上升遷制度透明，現在葉宏志平均每月月收都有6位數，也在成功達到破百萬年薪目標，持續提升自己在全方面的職場能力，為將來挑戰管理職位而努力，期待透過接任店長，讓收入再向上突破！

曾經是日式料理店長的陳瑋龍，因為高工時及有限的收入，考量家人及未來生活，跳脫從事多年的餐飲業，為自己開創新的可能，選擇在36歲轉職到永慶房屋挑戰房仲經紀人，他坦言，轉職時心裡承受了不小的壓力，但他發現永慶房屋跟其他業務工作不一樣，除了新人保障外，更重要的是在教育訓練上，永慶向來支持團隊共戰策略，有學長姊帶領的一對一師徒制，幫助新人快速上手工作。

36歲選擇轉職到永慶房屋的陳瑋龍，為自己開創職涯新的未來。（圖/永慶房屋提供）

陳瑋龍分享，新人時期每次帶客戶看屋也會有學長姊主動支援，照著公司的培訓步調，在轉職業務的二個月就成交！當年就斬獲文山區新人王、百萬戰將等獎項，成功為自己開創事業第二春，為家人與自己帶來更好的生活，現在回想起來，在永慶做業務一點也不難。