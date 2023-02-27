星座專家唐綺陽分析2／27~3／5星座運勢，隨著3月的到來，土星即將進入雙魚，冥王星也要移動到水瓶，會感受到疫情過後，社會深沉的變化；加上水星衝刺，各行各業的變化讓人明顯有感。另外，金木合相會帶動新生代的崛起，觀念獨特及具有冒險精神的人將脫穎而出，帶來新希望，取代守舊的思維觀念。再者，水土合相，意味著社會參雜不同的聲音，也是大眾選邊站、凝聚社會共識的時候。

星象影響：土星衝刺（3／7土星進雙魚）、3／23冥王進水瓶、水星衝刺、金木合相、水土合相。

【累的：金牛、巨蟹、射手、雙魚】

金牛：工作和感情上都不要太強勢

巨蟹：不當心軟會壞大事，感情上要溫柔體貼

射手：工作上猶豫觀察，來的桃花沒很喜歡

雙魚：別看負面，鼓勵自己開心點，感情上要考慮是否合拍

【穩的：獅子、處女、天秤、摩羯】

獅子：工作主動積極留好評，桃花來自職場

處女：職場救火表現突出，感情上要記得體貼

天秤：工作充滿動力，感情適合主動出擊

摩羯：工作能遇強者開啟想像，感情上的表達要年輕點

【讚的：牡羊、雙子、天蠍、水瓶】

牡羊：財運佳、機會多，感情付出能有好收穫

雙子：搏感情是王道，感情上是萬人迷

天蠍：偏財運佳，感情追求平靜與品味相投

水瓶：工作運強受誇獎，職場戀情機會高