星座專家唐綺陽分析2／27~3／5星座運勢，隨著3月的到來，土星即將進入雙魚，冥王星也要移動到水瓶，會感受到疫情過後，社會深沉的變化；加上水星衝刺，各行各業的變化讓人明顯有感。另外，金木合相會帶動新生代的崛起，觀念獨特及具有冒險精神的人將脫穎而出，帶來新希望，取代守舊的思維觀念。再者，水土合相，意味著社會參雜不同的聲音，也是大眾選邊站、凝聚社會共識的時候。
星象影響：土星衝刺（3／7土星進雙魚）、3／23冥王進水瓶、水星衝刺、金木合相、水土合相。
【累的：金牛、巨蟹、射手、雙魚】
金牛：工作和感情上都不要太強勢
巨蟹：不當心軟會壞大事，感情上要溫柔體貼
射手：工作上猶豫觀察，來的桃花沒很喜歡
雙魚：別看負面，鼓勵自己開心點，感情上要考慮是否合拍
【穩的：獅子、處女、天秤、摩羯】
獅子：工作主動積極留好評，桃花來自職場
處女：職場救火表現突出，感情上要記得體貼
天秤：工作充滿動力，感情適合主動出擊
摩羯：工作能遇強者開啟想像，感情上的表達要年輕點
【讚的：牡羊、雙子、天蠍、水瓶】
牡羊：財運佳、機會多，感情付出能有好收穫
雙子：搏感情是王道，感情上是萬人迷
天蠍：偏財運佳，感情追求平靜與品味相投
水瓶：工作運強受誇獎，職場戀情機會高
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