吳仲凱（上）在地板技術擾於菲律賓選手。（大會提供）

台灣最大綜合格鬥賽事WOTD-ETD 09於26日在台北體育館進行40多場熱戰，最引人矚目的正賽部份，因為新冠肺炎疫情已經3年沒來台參賽的「影子」吳仲凱，帶傷艱苦以地板技拿下菲律賓選手，在台灣拿下5戰全勝戰績。

吳仲凱日前才與臉書創辦人、Meta CEO馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）的對練影片受到矚目，但過去3年因新冠疫情讓他訓練受阻，他說：「這3年真的很苦悶，雖然零星比了幾場比賽，但因為美國有不少道館歇業，平常我只能在家裡的車庫做自主訓練，直到去年3月才重新組織新的團隊，開始有比較系統的訓練，慢慢找回昔日水準。」

拿下在台灣5連勝，吳仲凱卻對比賽內容並不滿意，他解釋：「兩周前因為比賽時就傷到右膝，沒辦法跑步只能踩腳踏車，因此這陣子幾乎都沒辦法練立技，所以正式比賽在立技沒辦法跟對方對抗，只能用地板技來對付，很不好意思，3年沒在台灣比賽，給大家看了一場不好看的比賽，我給自己只打40分不及格的分數。」

吳仲凱接下來繼續留在台灣舉辦研習營，預計在3月23日才會返美為5、6月在美國的比賽備戰。

26日的賽事也有不少格鬥女將表現出色，「魔力小紅」吳巧貞與泰拳女坦克蔡育瑄，打了一場穿叉進行了鐵籠搏擊與MMA規則的4局對戰，兩人各擅勝場，但吳巧貞特別加強拳擊訓練獲得效果，最終獲裁判一致判定獲勝，她開心表示：「從去年10月開始加強拳擊的訓練有看到效果，但還不行，我是以KO為目標，表示我的拳還不夠，還要再加強！」

另一組由台德混血「麻豆」陳無憂與金霸泰拳/中山拳館的林育璿對抗，陳無憂的父親是德國人、母親是台灣人，6年前她才來台灣定居，外型亮麗的她17歲時在德國就開始接廣告、拍照和走秀，小時候喜歡運動，除了跳芭蕾舞也打網球，在德國生活時就有接觸格鬥，現在代表AZ Fight Club出賽，先前在其他比賽已打下3連勝，但今天在3局打完判定負於金霸泰拳/中山拳館的林育璿。

本次賽事獲得民間企業大力支持，包括愛爾麗集團、PP塑崩未來褲，與中華民國綜合格鬥協會、武界體育一起搭起「綜合格鬥」及「鐵籠搏擊」的擂台，期許提供台灣選手更多機會磨練，未來能踏上國際。