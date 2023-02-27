體操世界盃德國科特布斯站，中華隊女將丁華恬台北時間26日晚間於平衡木決賽登場，以難度5.4的動作呈現，過程有點失誤，不過恬恬順利hold住未掉下，最終獲得13.100分，排在第4名，與獎牌擦身而過。

丁華恬的教練蔡恆政透露，完成動作等評分時，內心也一面幫愛徒算分數排名，可惜差第3名0.033分，認為第4也是不錯的成績，但還是拿獎牌會更好，接下來的賽事繼續努力，朝站上頒獎台衝擊。

同日男子選手曾為聖也在跳馬決賽奮戰，14.050分排名第6。