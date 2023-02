義大利當局表示,南部沿海今天發生的移民船船難,死亡人數攀升至58人,包含一些兒童。歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩呼籲,讓停滯的歐盟庇護規則改革加快進展。

一艘滿載移民的木製帆船數天前從土耳其啟航,今天清晨在義大利卡拉布里亞大區(Calabria)東部濱海度假勝地斯特卡托迪庫特羅(Steccato di Cutro)外海遭遇惡劣天候撞上礁石。船上移民來自阿富汗、伊朗、巴基斯坦和索馬利亞等國。

當地官員庫拉(Manuela Curra)告訴路透社,初步統計罹難者有58人,有81人生還,其中20人送醫,包括一人仍在急救。

斯特卡托迪庫特羅市長傑拉索(Antonio Ceraso)表示,死者包括女性與兒童。他帶著崩潰語氣告訴義大利新聞頻道SkyTG24,現場景象「是你一輩子絕不想見到的...看上去如此駭人」。

在事發沿海的海面上,可見大片漂浮的遇難木製土耳其傳統帆船(gulet)殘骸。

根據庫拉說法,這艘船在3或4天前從土耳其濱海城市伊茲米爾(Izmir)向西啟航,生還者透露船上約有140至150人。

法新社報導,歐盟執行委員會(European Commission)主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)今天在推特(Twitter)發文表示,這起「悲劇」令她「深感哀戚」。

她還寫道:「我們必須加倍努力推動歐洲移民與庇護協定(The European Pact of Immigration and Asylum),以及地中海中部行動方案(Action Plan on the Central Mediterranean)。」(譯者:張正芊/核稿:林治平)1120227